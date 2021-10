“Youth4Climate Driving Ambition”, le proposte dei giovani per il clima (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è chiusa il 1° ottobre l’assemblea dei giovani della ‘Youth4climate Driving Ambition’, nella quale sono stati approvati i punti chiave che saranno la base di un documento articolato che sarà elaborato e consegnato alla COP26 di Glasgow nelle prossime settimane. Sono 400, da tutto il mondo, i ragazzi che fanno parte della Youth4climate e che hanno partecipato all’assemblea di due giorni, tenutasi a Milano, per discutere di possibili proposte da attuare sui temi del cambiamento climatico. Una serie di proposte suddivise in quattro temi: ambizione climatica, ripresa sostenibile, coinvolgimento dei soggetti non statali, una società più consapevole delle sfide climatiche verranno ... Leggi su newsagent (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è chiusa il 1° ottobre l’assemblea deidella ‘’, nella quale sono stati approvati i punti chiave che saranno la base di un documento articolato che sarà elaborato e consegnato alla COP26 di Glasgow nelle prossime settimane. Sono 400, da tutto il mondo, i ragazzi che fanno parte dellae che hanno partecipato all’assemblea di due giorni, tenutasi a Milano, per discutere di possibilida attuare sui temi del cambiamentotico. Una serie disuddivise in quattro temi: ambizionetica, ripresa sostenibile, coinvolgimento dei soggetti non statali, una società più consapevole delle sfidetiche verranno ...

Italy 'at the forefront' of the energy transition Italy has hosted several pre - COP26 events this year including the 'Youth4Climate: Driving Ambition' meeting in Milan last week.

Com'è andata la Pre - Cop26 sull'ambiente di Milano ... che anche quest'anno si è ritrovata al centro della scena grazie alle accuse di inerzia verso i leader mondiali, pronunciate nel suo discorso del 27 settembre durante lo Youth4Climate: Driving ...

