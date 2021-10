Yellawood 500 | Wallace | vittoria bagnata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo la falsa partenza di domenica, la500 al Talladega Superspedway deve ancora fare i conti con la pioggia. Ma almeno, le 40 vetture della NASCAR Cup Series riescono a percorrere 117 giri sui 188 totali prima di doversi fermare. Questo basta per dichiarare la corsa conclusa, ed a proclamare Darrellvincitore. Per “Bubba” è unache vale il triplo: è la prima in carriera, sulla pista di casa ed è il secondo pilota afroamericano a trionfare, a 58 anni di distanza dal successo di Wendell Scott a Jacksonville, nel dicembre 1963. Brad Keselowski termina in seconda posizione, seguito da Joey Logano, Kurt Busch, Christopher Bell, Chris Buescher, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Erik Jones ed Anthony Alfredo. I cambi di leader sono 35, e le caution 5. NASCAR 2021: Talladega, Talladega ...