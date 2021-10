Yasmina Reza | «Non si può amare e capire contemporaneamente»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tra le cose che Yasmina Reza odia ci sono il politicamente corretto, l’autocelebrazione, il prendersi troppo sul serio, le foto. La drammaturga e scrittrice francese ne ama altre: camminare (se in Italia – da Capri a Venezia – ancora meglio), essere pungente, (far) ridere. Il suo discorso nel ricevere il premio Malaparte non poteva, quindi, che essere questo: «Non ho niente da dire al di fuori del mio lavoro, non ho opinioni particolari su niente e il mondo per me resta un enigma». Breve, ma potente, e soprattutto estremamente schietto. «Con l’Italia ho un legame speciale. E ora, per un giorno, mi avete fatto provare l’illusione di sentirmi importante nel tempo che ho scelto», ha dichiarato chiudendo il suo weekend caprese di incontri e approfondimenti, all’interno della Certosa di San Giacomo, ringraziando la giuria per averla scelta per l’anniversario dei 10 anni da quando a curare il premio è Gabriella Buontempo, grazie al prezioso sostegno di Michele Pontecorvo, vice presidente di Ferrarelle, e dei 38 dalla creazione del prestigioso riconoscimento per mano di Graziella Lonardi Buontempo e Alberto Moravia. Yasmina Reza con alcuni dei giurati del premio Malaparte 2021, Gabriella Buontempo e Michele Pontecorvo, vice presidente di Ferrarelle