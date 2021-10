Xiaomi CIVI finalmente in vendita | ecco dove comprare “il Bello” della Casa

Leggi su computermagazine

(Di martedì 5 ottobre 2021)già disponibile all’acquisto:lo “smartphone più” del marchio cinese. Non è passata nemmeno una settimana dall”annuncio del brand asiatico edche il nuovo prodotto dal look accattivante, con un corpo sottile e leggero, è già disponibile per tutti gli appassionati. Chiariamo che non è ancora sui canali ufficiali italiani, ma intanto è apparso su Geekbuyng al prezzo di 636 dollari, per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Va inoltre ribadito che si trattaversione cinese, quindi sconsigliata per chi non è propriamente uno “smanettone”. Ricordiamo velocemente le caratteristiche tecniche. Lo schermo è un 6,55? full HD+ con una risoluzione 1080×2400 e una ratio di 20:9. Il ...