Women’s International Film Festival | tutti i vincitori

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 5 ottobre 2021) Si è conclusa domenica scorsa la 5° edizione delCinema d’iDEA –, diretto da Patrizia Fregonese de Filippo, che quest’anno si è tenuta sia in presenza che in diretta streaming sulla piattaforma francese Cinecapsule, a cui hanno partecipatoi premiati. Da chi era composta la giuria? La giuria di addetti ai lavori – presieduta da Rosa Pianeta (attrice e pittrice) e composta da Lorena Villareal (regista messicana), Lampo Calenda (produttore), Flavia Laviosa (Professoressa di Cinema alla Wellesley University di Boston) e Antonio Falduto (sceneggiatore e regista) – ha premiato come MigliorDesrances di Apolline Traoré. La motivazione “per il coraggio emotivo, intellettuale e professionale degli autori del ...