Women’s Champions League | poker del Barcellona | bene il Lione

(Di martedì 5 ottobre 2021) Buona la prima nellaper le campionesse in carica del, che hanno esordito con una vittoria. 4-1 il punteggio del match che ha visto le blaugrana superare l’Arsenal. Addirittura 5 invece i gol segnati dall’Hoffenheim, che nell’altra sfida del girone ha travolto il Koge. Successo per 3-0 delai danni dell’Hacken con la presenza in campo della forte Ada Hederberg, prima vincitrice del Pallone d’Oro femminile. 0-0 infine tra Benfica e Bayern Monaco. Nella giornata di mercoledì 6 ottobre sarà il momento del debutto della Juventus, opposta alle svizzere del Servette. SportFace.