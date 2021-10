Will Smith: quale episodio di Willy, il Principe di Bel air è il più memorabile per l'attore? (Di martedì 5 ottobre 2021) Will Smith a recentemente rivelato qual è secondo lui l'episodio più memorabile della celebre sit-com anni '90 di cui era protagonista, Willy, il Principe di Bel Air. Will Smith colpisce ancora: l'attore continua a rispondere alle domande dei fan sui social, questa volta raccontando qual è stato per lui l'episodio più memorabile di Willy, il Principe di Bel Air. Durante il segmento di GQ Actually Me, che lo ha visto rispondere a diverse domande dei fan collegandosi in incognito sui vari social - avevamo ad esempio già scoperto quali sono secondo Will Smith i suoi film migliori e quelli peggiori -, Smith ha rivelato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021)a recentemente rivelato qual è secondo lui l'piùdella celebre sit-com anni '90 di cui era protagonista,y, ildi Bel Air.colpisce ancora: l'continua a rispondere alle domande dei fan sui social, questa volta raccontando qual è stato per lui l'piùdiy, ildi Bel Air. Durante il segmento di GQ Actually Me, che lo ha visto rispondere a diverse domande dei fan collegandosi in incognito sui vari social - avevamo ad esempio già scoperto quali sono secondoi suoi film migliori e quelli peggiori -,ha rivelato ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Will Smith: quale episodio di Willy, il Principe di Bel air è il più memorabile per l'attore?… - GioelePaglia : Will Smith rivela quelli che, secondo lui, sono i suoi migliori e peggiori film - Dystar924 : 'Cilla Bleu...' 'Un'altro Rob Zombie?!' 'È per non dire Andrea s'è perso, chick-he-chick, ah... State fresh anche… - FrancescoDL80 : RT @GabrieleMuccino: Quella volta che con Will Smith riscrivemmo daccapo, poco prima di girare, la scena più importante del film. #Lavitaad… - EclecticFirst : @slampuncake Kojima come il meme di Will Smith che mostra con orgoglio Mads -