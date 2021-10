WhatsApp, Facebook e Instagram: il down più lungo della storia mette in crisi il mondo (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – WhatsApp funziona oggi dopo il down e i problemi, ora risolti, che hanno bloccato anche Facebook e Instagram per quasi 7 ore. E’ il down più lungo della storia del social network (fino ad oggi). L’app di messaggistica, in tilt in Italia dalle 17.30 circa, torna utilizzabile poco prima dell’1 del 5 ottobre. “I servizi di messaggistica di WhatsApp sono stati pienamente ripristinati. Se per voi ancora non funziona, aspettate solo qualche minuto”, scrive su Twitter il profilo @WABetainfo, una miniera di news e informazioni sull’app. Poco dopo, il tweet di Mike Schroepfer, chief technology officer di Facebook: “I servizi di Facebook stanno tornando onlone ora. Potrebbe servire un po’ di tempo per ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma –funziona oggi dopo ile i problemi, ora risolti, che hanno bloccato ancheper quasi 7 ore. E’ ilpiùdel social network (fino ad oggi). L’app di messaggistica, in tilt in Italia dalle 17.30 circa, torna utilizzabile poco prima dell’1 del 5 ottobre. “I servizi di messaggistica disono stati pienamente ripristinati. Se per voi ancora non funziona, aspettate solo qualche minuto”, scrive su Twitter il profilo @WABetainfo, una miniera di news e informazioni sull’app. Poco dopo, il tweet di Mike Schroepfer, chief technology officer di: “I servizi distanno tornando onlone ora. Potrebbe servire un po’ di tempo per ...

