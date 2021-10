Von der Leyen | “Contro rincari energia puntare sulle rinnovabili” Il video

(Di martedì 5 ottobre 2021) Von der: “” Lussemburgo, 5 ott. (askanews) – La questione del rincaro dei prezzi dell’sarà affrontata nei vertici Ue. Lo ha assicurato la presidente della commissione Ue Ursula von derda Tallinn, durante la conferenza stampa per l’approvazione de Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) dell’Estonia. “È molto importante per il pubblico – ha detto la presidente della Commissione – sapere che abbiamo prezzi dell’così alti perché il prezzo del gas è aumentato in modo drastico”. Invece, “il prezzo delleè stato stabile ed è calato nel corso degli anni. Poi – ha sottolineato von der– c’è ...

Bruxelles, 05 ott 14:30 - I leader dell'Unione europea discuteranno tra due settimane, al Consiglio europeo formale, la possibilità di stoccaggio di riserve strategiche...Il problema del caro-energia è arrivato sul tavolo dell'Eurogruppo, trovando un'Europa non proprio compatta sulle misure da prendere. "Parleremo di come affrontare lo stoccaggio ..."