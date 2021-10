“Volevo andare al Real Madrid”, la clamorosa rivelazione del campione francese! (Di martedì 5 ottobre 2021) “Partire era la soluzione più logica”, queste sono le dichiarazioni rilasciate da Kylian Mbappè all’Equipe. In estate si è parlato tanto di un possibile passaggio di Kylian Mbappé dal Psg al Real Madrid. Il club spagnolo ha provato anche a sfruttare il fatto che il fuoriclasse francese fosse a un anno dalla scadenza del contratto, ma alla fine la trattativa non è andata in porto. Lo stesso Mbappé ha raccontato quei giorni di luglio prima in un’intervista a Rmc Sport, poi ha aggiunto dei dettagli in un intervista dell’Equipe: “Ho chiesto di andarmene e da quel momento non ho voluto rinnovare, Volevo che il club cercasse un trasferimento per me in modo da avere i soldi per cercare un sostituto di qualità”. L’asso francese ha poi espresso parole d’amore e di ringraziamento per il PSG: “Il club ha deciso di non vendermi e sembrava ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) “Partire era la soluzione più logica”, queste sono le dichiarazioni rilasciate da Kylian Mbappè all’Equipe. In estate si è parlato tanto di un possibile passaggio di Kylian Mbappé dal Psg al. Il club spagnolo ha provato anche a sfruttare il fatto che il fuoriclasse francese fosse a un anno dalla scadenza del contratto, ma alla fine la trattativa non è andata in porto. Lo stesso Mbappé ha raccontato quei giorni di luglio prima in un’intervista a Rmc Sport, poi ha aggiunto dei dettagli in un intervista dell’Equipe: “Ho chiesto di andarmene e da quel momento non ho voluto rinnovare,che il club cercasse un trasferimento per me in modo da avere i soldi per cercare un sostituto di qualità”. L’asso francese ha poi espresso parole d’amore e di ringraziamento per il PSG: “Il club ha deciso di non vendermi e sembrava ...

Advertising

beingKappa : @acidula_ anche la mia coinquilina fa cosi, ieri ad un certo punto volevo andare a spegnerla io ahahaha - GOTHINTHEALCOVE : IO VOLEVO FARMI CHIAMARE IN LETTERATURA LATINA E INVECE NON SONO POTUTA ANDARE A SCUOLA UFFA - sunflower_two : Buongiorno oggi volevo andare alla coop a comprare delle cose che volevo provare a cucinare però DILUVIA quindi col… - violetsmin : ho sognato che ero da qualche parte (un negozio??? una fiera?? boh) e volevo scegliere un album kpop però me li st… - mmorphine_ : @si_monce Sono già alla terza visita, ho cambiato 4 colliri e l’altro giorno dalla disperazione volevo andare al ps -