Vodafone Business Italia, Lorenzo Forina è il nuovo direttore (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dall’11 ottobre 2021 Lorenzo Forina assumerà il ruolo di direttore di Vodafone Business Italia, a diretto riporto dell’amministratore delegato Aldo Bisio. Forina – fa sapere Vodafone – succede a Giorgio Migliarina, dal 2018 direttore di Vodafone Business Italia, che cresce nel Gruppo assumendo il ruolo di Vodafone Business Group Product and Services director a riporto di Vinod Kumar, ceo di Vodafone Business. Forina – riporta una nota – ha maturato una lunga esperienza in Telecom Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità come chief ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dall’11 ottobre 2021assumerà il ruolo didi, a diretto riporto dell’amministratore delegato Aldo Bisio.– fa sapere– succede a Giorgio Migliarina, dal 2018di, che cresce nel Gruppo assumendo il ruolo diGroup Product and Services director a riporto di Vinod Kumar, ceo di– riporta una nota – ha maturato una lunga esperienza in Telecom, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità come chief ...

