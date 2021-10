Vlahovic | parla Adani | «Commisso può far del male alla Fiorentina»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Daniele, ex giocatore della, ha criticato la scelta fatta dariguardo il futuro diall’attacco. L’ex giocatore della, intervenuto a Radio Bruno Toscana, hato del casoe dell’annuncio fatto da Roccosul futuro dell’attaccante serbo nel mirino della Juve. «Non capisco questa scelta. Se due mesi fa hai deciso con la società di iniziare un percorso non crei questo attrito. L’uscita dirischia di fare del, io avrei tenuto più nascosta questa situazione. Bisogna far rientrare questa cosa, un patto di belligeranza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

