Vittorio Brumotti aggredito, foto choc: l'inviato di Striscia la Notizia ridotto male a Foggia (Di martedì 5 ottobre 2021) Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito. Questa volta l'inviato di Striscia la Notizia ha dovuto fare i conti con degli spacciatori della provincia di Foggia che lo hanno picchiato mentre stava realizzando un servizio. Brumotti aggredito, foto choc: l'inviato di Striscia la Notizia è stato minacciato Vittorio Brumotti si trovava in provincia di Foggia insieme...

