Vite al Limite, Seana pesava quasi 400 kg: come sta oggi e come è diventata? (Di martedì 5 ottobre 2021) Vite al Limite, Seana pesava quasi 400 kg: come sta oggi e come è diventata, la storia della protagonista del programma di Real Time. Sono stati tantissimi i pazienti che, per perdere peso e dare una svolta alla propria vita, si sono rivolti alla trasmissione Vite al Limite, affidandosi alle cure del dottor Younan Nowzaradan. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 5 ottobre 2021)al400 kg:sta, la storia della protagonista del programma di Real Time. Sono stati tantissimi i pazienti che, per perdere peso e dare una svolta alla propria vita, si sono rivolti alla trasmissioneal, affidandosi alle cure del dottor Younan Nowzaradan. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

EnzaGranziero : Per tutti quelli e quelle che buttate veleno su queste ragazze, siete a limite dello stalking, con i vostri comment… - bernardi94c : RT @sivabehciao_lu: Cioè io vado a letto annoiata dopo aver visto “vite al limite”,era tutto in down anche il mio umore e mi sveglio così?!… - LeonC4242 : @equuscavallo Anche tu guardi vite al limite? Ahah - sivabehciao_lu : Cioè io vado a letto annoiata dopo aver visto “vite al limite”,era tutto in down anche il mio umore e mi sveglio co… - ______ruggiada : RT @ilbono__: Io ti amavo, poi mi hai detto che guardi: Vite al limite su Real Time. -