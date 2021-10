Virologo Galli indagato per concorsi truccati all’università (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Virologo milanese Massimo Galli, già primario del reparto di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, risulta tra i 24 indagati della procura di Milano che riguarda un’inchiesta su concorsi truccati all’università. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilmilanese Massimo, già primario del reparto di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, risulta tra i 24 indagati della procura di Milano che riguarda un’inchiesta su. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

