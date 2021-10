Virginia Raggi e il capolinea della (testarda) sindaca alle elezioni comunali di Roma 2021, tra gaffe e giravolte (Di martedì 5 ottobre 2021) testarda più di un sampietrino, Virginia ci ha provato fino all’ultimo a rabberciare il suo strappo col resto del mondo. Cinque anni fa prese il 67% al ballottaggio, ora è al 20% Leggi su corriere (Di martedì 5 ottobre 2021)più di un sampietrino,ci ha provato fino all’ultimo a rabberciare il suo strappo col resto del mondo. Cinque anni fa prese il 67% al ballottaggio, ora è al 20%

Advertising

VittorioSgarbi : Virginia Raggi su Twitter: “Io non mollo”. Infatti, cedono persino i ponti, ma non la sua poltrona. @stampasgarbi - fattoquotidiano : È il fuoco l’elemento che più degli altri ha contraddistinto questi cinque anni di Virginia Raggi in Campidoglio [d… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - leobanja : RT @Sciandi: In caso fosse sfuggita la caratura morale di Virginia Raggi, questo discorso delirante, risentito, stizzito, falso, e che pera… - GVIGNADUZZI : RT @Sciandi: In caso fosse sfuggita la caratura morale di Virginia Raggi, questo discorso delirante, risentito, stizzito, falso, e che pera… -