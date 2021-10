Violento tornado a Catania | feriti e gravi danni a abitazioni e negozi Le immagini del disastro

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono di questi istanti leche arrivano dal centro storico dimostrando uno scenarioso. La città siciliana è stata colpita da un forteche ha causatoe case. Per i cittadini è scattata l’allerta. Alcuni di loro sarebbero rimastitemporale: ie iNel primo pomeriggio di oggi unnubifragio ha colpito la zona fra Siracusa e. A essere colpiti sono state in particolar modo la parte della costa e i paesi della cintura dell’Etna. Sul centro storico disi è scatenato un forte ...

Radio1Rai : ??#Catania Un violento #tornado si è abbattuto sul centro storico della città. Ci sarebbero feriti e seri danni ad a… - Corriere : Violento tornado si abbatte su Catania: danni e feriti - MediasetTgcom24 : Tornado e violento temporale a Catania, danni e feriti #Catania - MEcosocialista : RT @italia24com1: #Catania, tornado e violento #temporale si abbattono sulla città: danni e feriti. - Graziana_McLove : RT @MediasetTgcom24: Tornado e violento temporale a Catania, danni e feriti #Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Violento tornado

Catania e provincia sono stati colpiti da unnelle prime ore del pomeriggio. Pioggia e grandine si sono abbattute sul centro storico del capoluogo siciliano, innumerevoli i danni a palazzi storici, abitazioni private ed esercizi ...SU CATANIA CI SONO FERITI SCARICA L'ALLERTA METEO ARANCIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE Leggi ...per piogge e mareggiate ALLERTA METEO " TEMPESTA SU CATANIA Numerosi danni LEGGI QUI Il...Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli int ...Un violento nubifragio si è abbattuto tra Catania e Siracusa : il video mostra come una forte tromba d'aria ha devastato il Centro sportivo La Meridiana a ...