Vince alla lotteria ma muore annegato prima di incassare il premio: aveva il biglietto vincente nel portafoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) aveva vinto alla lotteria ma la sua scheda della previdenza sociale era scaduta e quindi non aveva potuto riscuotere il premio. Stava aspettando che arrivasse quella nuova per poter finalmente incassare la vincita ma il destino si è messo ancora una volta di traverso: è stato trovato morto annegato, con il biglietto Vincente ancora nel portafoglio. Siamo a Caseville, in Michigan (Stati Uniti): stando a quanto riportato dall'Independent, un uomo della zona, Gregory Jarvis, 57 anni, aveva vinto 45.000 dollari giocando alla lotteria il 13 settembre scorso ma il suo cadavere è stato recuperato il 24 settembre su una spiaggia privata. "Ipotizziamo che stesse legando la sua ...

