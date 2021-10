Videogiochi ed antisemitismo | arriva il gioco dove lo scopo è uccidere i militari israeliani

Leggi su esports247

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un ex militare di AL Fatah ha sviluppato un nuovo videoil cuiè quello dii soldatie dovrebbe debuttare su Stream da dicembre. Già solo guardando la copertina si può vedere come tutto sia dichiarato in partenza: troverete un palestinese inginocchiato con il volto coperto impugnante un mitragliatore con lo sfondo raffigurante la moschea di Aqsa. Questo sarà molto più che un video: sarà uno strumento politico, concentrato di odio e violenza che sta mettendo sull’attenti lo stato di Israele. Il, realizzato da Nidal Nijm, sviluppatore brasiliano che vi ha dedicato più di dieci anni, ha comequanti più soldati per vincere. L’idea non è venuta per caso essendo il figlio di un ex militante di AL Fatah ...