VIDEO Tre Valli Varesine 2021, highlights gara: De Marchi batte Formolo in volata, Pogacar 3° (Di martedì 5 ottobre 2021) La 100ma edizione della Tre Valli Varesine si è rivelata particolarmente avvincente e appassionante. La classica del calendario ciclistico italiano si è corsa sotto una fitta pioggia e non sono mancati i colpi di scena. Alla fine ha vinto Alessandro De Marchi, capace di battere Davide Formolo in una volata a due. Il ribattezzato Rosso di Buja è così tornato al successo dopo tre anni di digiuno a livello individuale, mentre il rinominato Roccia si è dovuto accontentare della piazza di rincalzo dopo aver tentato più volte il forcing. I due italiani sono andati via insieme quando mancavano una decina di chilometri al traguardo, staccando gli altri compagni di fuga. Alle loro spalle uno strepitoso Tadej Pogacar è riuscito a conquistare la terza piazza: il ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) La 100ma edizione della Tresi è rivelata particolarmente avvincente e appassionante. La classica del calendario ciclistico italiano si è corsa sotto una fitta pioggia e non sono mancati i colpi di scena. Alla fine ha vinto Alessandro De, capace dire Davidein unaa due. Il rizzato Rosso di Buja è così tornato al successo dopo tre anni di digiuno a livello individuale, mentre il rinominato Roccia si è dovuto accontentare della piazza di rincalzo dopo aver tentato più volte il forcing. I due italiani sono andati via insieme quando mancavano una decina di chilometri al traguardo, staccando gli altri compagni di fuga. Alle loro spalle uno strepitoso Tadejè riuscito a conquistare la terza piazza: il ...

Advertising

AmbCina : Molti media occidentali e cosiddetti 'testimoni' uiguri continuano a professare “Due o tre milioni di #uiguri deten… - acmilan : Three cheers for @jksheva7! #OnThisDay in ‘99 he scored his first hat-trick with us ?? 'Non è un brasiliano però,… - Mov5Stelle : Chi ha attaccato il #RedditoDiCittadinanza? Salvini, Meloni e Renzi. Cosa hanno in comune loro tre? Che vivono… - finelinexcarla : quanto so minchia sti tre piango - SHWAB0T : @filvterjimin @hees0pe @jeonswdd @BTS_twt ci provi con me da tre giorni -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tre Lecce - Terminata la prima edizione dell'evento WOMEN'S EQUALITY FESTIVAL ...INTERESSE DI PUBBLICO E STAMPA APPUNTAMENTO A GIUGNO 2022 PER UN PERCORSO APPENA INIZIATO Tre ... Sul sito www.wefestival.itla rassegna stampa completa, i video di tutti gli interventi e una fotogallery, ...

La mitologia del gregario per raccontare il ciclismo Tutti i video relativi al progetto Il Gregario sono disponibili qui . I pilastri dei racconti de ... Damiano Caruso, passista - scalatore della team Bahrain Victorious; tre portavoce di altrettanti ...

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2021/ Video streaming Rai 2: il gruppo si avvicina! Il Sussidiario.net ALESSANDRO DE MARCHI SI AGGIUDICA LA TRE VALLI VARESINE 2021 (video) Anche oggi la pioggia ed il maltempo non lasciano tregua ai corridori per la seconda tappa del Trittico Lombardo. Una Tre Valli Varesine storica quella odierna, con l’edizione del centenario: sul duro ...

Incidente A14 Bologna: il video Tratto chiuso sull'A14 a Bologna, nel tratto tra Borgo Panigale e il bivio con l'A13 in direzione Ancona a causa di un incidente al km 11 che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Conseguente chiusura anche ...

...INTERESSE DI PUBBLICO E STAMPA APPUNTAMENTO A GIUGNO 2022 PER UN PERCORSO APPENA INIZIATO... Sul sito www.wefestival.itla rassegna stampa completa, idi tutti gli interventi e una fotogallery, ...Tutti irelativi al progetto Il Gregario sono disponibili qui . I pilastri dei racconti de ... Damiano Caruso, passista - scalatore della team Bahrain Victorious;portavoce di altrettanti ...Anche oggi la pioggia ed il maltempo non lasciano tregua ai corridori per la seconda tappa del Trittico Lombardo. Una Tre Valli Varesine storica quella odierna, con l’edizione del centenario: sul duro ...Tratto chiuso sull'A14 a Bologna, nel tratto tra Borgo Panigale e il bivio con l'A13 in direzione Ancona a causa di un incidente al km 11 che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Conseguente chiusura anche ...