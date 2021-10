VIDEO Figc, svelato il nuovo logo disegnato da Lapo Elkann: la presentazione (Di martedì 5 ottobre 2021) La Figc ha svelato il suo nuovo logo istituzionale, disegnato da Italia Independent, agenzia creativa il cui presidente è Lapo Elkann: il VIDEO di presentazione Leggi su mediagol (Di martedì 5 ottobre 2021) Lahail suoistituzionale,da Italia Independent, agenzia creativa il cui presidente è: ildi

Advertising

RaiSport : ?? Il nuovo logo della #Figc e la vecchia lotta al #razzismo #Gravina: 'Un simbolo in cui riconoscersi, che muove d… - SalRgg94 : ?????? Speriamo faccia il giro del mondo questo video, devono sapere tutti quanto fate cagare @SerieA @FIGC ?????? - r_campix : RT @ParticipioPart: #Figc, presentato il nuovo logo: è un inchino alla #juve. Video in cui spiccano: Tardelli, Bonucci, Cannavaro e Chielli… - junews24com : Lapo Elkann esalta Chiesa: «Sta dimostrando di avere i controcog****i» - VIDEO - - JanoSavina : RT @ParticipioPart: #Figc, presentato il nuovo logo: è un inchino alla #juve. Video in cui spiccano: Tardelli, Bonucci, Cannavaro e Chielli… -