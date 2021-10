Via SMS Il tuo pacco è stato trattenuto nuove istruzioni per una truffa (Di martedì 5 ottobre 2021) Meglio prestare attenzione al nuovo SMS Il tuo pacco è stato trattenuto ora in massima diffusione sui telefoni degli italiani. Si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing, a dire la verità, anche ben studiato e proposto ai destinatati. Il messaggio in circolazione è quello presente nell’immagine di apertura articolo e in qualche caso, porta il nome di un corriere noto come destinatario. Questi ultimi, loro malgrado, sono anch’essi vittime del raggiro. Quale pericolo si cela dietro il nuovo SMS Il tuo pacco è stato trattenuto? Lo scopo del messaggio è quello di gettare nel panico il ricevente, magari qualcuno che è davvero in attesa di qualche spedizione urgente. Si fa riferimento ad un fantomatico centro di spedizione dove la consegna resta ferma e dunque si invita la vittima di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Meglio prestare attenzione al nuovo SMS Il tuoora in massima diffusione sui telefoni degli italiani. Si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing, a dire la verità, anche ben studiato e proposto ai destinatati. Il messaggio in circolazione è quello presente nell’immagine di apertura articolo e in qualche caso, porta il nome di un corriere noto come destinatario. Questi ultimi, loro malgrado, sono anch’essi vittime del raggiro. Quale pericolo si cela dietro il nuovo SMS Il tuo? Lo scopo del messaggio è quello di gettare nel panico il ricevente, magari qualcuno che è davvero in attesa di qualche spedizione urgente. Si fa riferimento ad un fantomatico centro di spedizione dove la consegna resta ferma e dunque si invita la vittima di ...

