Verso Italia-Spagna, idea del CT Mancini sul ruolo di Insigne (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli, è intervenuto nel corso del programma Radio Goal su Kiss Kiss Napoli parlando della sfida valevole per la semifinale di Nations League che l'Italia disputerà domani sera contro la Spagna. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Imago Italia-Spagna, Insigne in campo da falso nueve "Insigne titolare domani contro la Spagna? Assolutamente si. L'Italia non può fare a meno del calciatore più tecnico e importante della nazionale. Visto l'infortunio di Immobile, l'attacco potrebbe essere molto mobile. Potrebbero giocare Pellegrini e Bernardeschi sulle fasce e Insigne schierato da falso nueve". Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli, è intervenuto nel corso del programma Radio Goal su Kiss Kiss Napoli parlando della sfida valevole per la semifinale di Nations League che l'disputerà domani sera contro la. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Imagoin campo da falso nueve "titolare domani contro la? Assolutamente si. L'non può fare a meno del calciatore più tecnico e importante della nazionale. Visto l'infortunio di Immobile, l'attacco potrebbe essere molto mobile. Potrebbero giocare Pellegrini e Bernardeschi sulle fasce eschierato da falso nueve".

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Mancini verso #ItaliaSpagna: 'Vogliamo andare in finale' La notizia ???? - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Verso #ItaliaSpagna: gli #Azzurri si radunano ad Appiano Gentile ???? Out #Immobile, il Ct… - fanpage : Carlo Fidanza si è autosospeso dall'incarico di capodelegazione di Fratelli d'Italia dopo l'inchiesta di… - maneskinmysmil6 : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ??? #Mancini verso #ItaliaSpagna: 'Vogliamo andare in finale' La notizia ???? - gilnar76 : Verso Italia-Spagna, idea del CT Mancini sul ruolo di Insigne #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -