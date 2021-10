Vera Miales e la presunta gravidanza | “Tutta una farsa” ecco quale sarebbe il motivo e lo scopo FOTO

(Di martedì 5 ottobre 2021), attuale compagna di Amedeo Goria, di recente è finita al centro della bufera in quanto ha sfoggiato un pancino sospetto e tutti hanno pensato che potesse essere a causa di una. Alcuni utenti, però, hanno precisato che, forse, poteva trattarsi semplicemente di pancia gonfia. Ad ogni modo, in queste ore sono sopraggiunte L'articolo proviene da KontroKultura.

Nella casa del Grande Fratello Vip, il giornalista si è avvicinato molto a Ainett Stephens ma anche a Francesca Cipriani tanto da suscitare la reazione della compagnache in una recente ...Impazza il gossip su Federico Rossi e Annalisa : è nata una coppia nel mondo della musica? Alcune foto di, donna frequentata da Amedeo Goria prima del suo ingresso al GF Vip, stanno ...Amedeo Goria in nomination al Grande Fratello Vip, intanto si discute sulla sua presunta paternità, ma lui afferma di non volere altri figli.Attualmente l’uomo, seppur entrato da single nella casa, è fidanzato con la giovanissima Vera Miales che negli ultimi giorni è salita alle cronache per alcune rotondità sospette. CLICCA QUI PER VEDERE ...