Vela | Europei Laser 2021 | Chiara Benini Floriani sempre in lotta per il podio dopo il day-2 | risale Coccoluto al maschile

(Di martedì 5 ottobre 2021) Prosegue a Varna il Campionato Europeodelle classi olimpiche ILCA 6 femminile (exRadial) ed ILCA 7(exStandard), con la seconda giornata di qualificazioni che va in archiviolo svolgimento di due regate per le ragazze ed una sola per ciascuna fdegli uomini. Day-2 difficile in casa Italia per, che scarta un 52° posto nella terza prova e mette a referto un discreto 16° ottenuto nella Race 4, restando comunque pienamente inper le medaglie al quarto posto della generale con 24 punti. Al comando c’èla norvegese Line Flem Host con 7 punti (che scarta però una squalifica e quindi non può più sbagliare), davanti alla greca Vasileia ...