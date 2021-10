Vanessa Incontrada ha un annuncio da fare? Fan in delirio – FOTO

Leggi su inews24

(Di martedì 5 ottobre 2021)ha unda? Il suo ultimo post su Instagram è ambiguo e mette in agitazione i fan che già sperano “Forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Quindi mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, altrimenti va bene così”. Rispondeva L'articolo proviene da Inews.it.