Vaccino anti Covid-19 da soli diventa realtà grazie ai nuovi cerotti a microaghi

(Di martedì 5 ottobre 2021) La fiducia nella campagna vaccinale è un passaggio chiave nella lotta a quella pandemia da Coronavirus, che da due anni a questa parte ha scombussolato il mondo, cambiando radicalmente le nostre abitudini. Pfizer, uno dei vaccini-19 più utilizzati (Adobe Stock)I vaccinivanno fatti. Chi dice il contrario sbaglia, oppure ha paura dell’ago. Negli Stati Uniti avrebbero trovato un modo per ovviare a questo (secondo) problema:conprogettati per fornire con precisione carichi nello spazio intradermico, ricco di cellule immunitarie. Questo nuovo sviluppo di matrice statunitense fornirebbe un approccio vaccinale non invasivo e autoapplicabile, eliminando la necessità di aghi ipodermici e il dispendio di energie ospedaliero per ...

Dal 30 settembre, è possibile la somministrazione di una dose booster di vaccino anche ai soggetti ultra ottantenni (classe 1941 e precedenti, circa 111.000 persone) che hanno già ricevuto le 2 dosi d ...
Rossi (Asl): "Punto di partenza per il richiamo vaccinale, procediamo". Campo di Marte ancora ad accesso libero per over 12 e anche over 80 ...