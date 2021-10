Vaccini in Lombardia, Bertolaso: “Prima di Natale al via la campagna per dare la terza dose a tutti. Si chiuderà entro maggio 2022” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Il 22 novembre, e se non sarà in quella data sarà nel giro di pochi giorni, ma insomma, Prima di Natale cominceremo a vaccinare con la terza dose tutti gli italiani come è giusto e saggio che sia. La terza fase della campagna vaccinale si chiuderà entro il mese di maggio 2022“. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso. “Consiglio caldamente a tutti di prepararsi per la terza dose perché il virus non è scomparso” ha aggiunto Bertolaso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Il 22 novembre, e se non sarà in quella data sarà nel giro di pochi giorni, ma insomma,dicominceremo a vaccinare con lagli italiani come è giusto e saggio che sia. Lafase dellavaccinale siil mese di“. Lo ha detto il coordinatore dellavaccinale della, Guido. “Consiglio caldamente adi prepararsi per laperché il virus non è scomparso” ha aggiuntoL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

