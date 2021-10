Vaccini: in Liguria accordo con farmacie per dosi congiunte (Di martedì 5 ottobre 2021) Regione Liguria ha siglato un accordo, il primo del genere a livello nazionale, per offrire la vaccinazione congiunta antinfluenzale e anti Covid nelle farmacie. "Ancora una volta la Regione Liguria, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Regioneha siglato un, il primo del genere a livello nazionale, per offrire la vaccinazione congiunta antinfluenzale e anti Covid nelle. "Ancora una volta la Regione, ...

Advertising

ansa_liguria : Vaccini: Toti, terze dosi a over 18 da terza settimana ottobre - BabboleoNews : #Genova: oggi, martedì 5 ottobre, conferenza stampa di presentazione del primo accordo in Italia tra Regione… - LiguriaConsReg : #Consigliolig Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) chiede raggiungimento 95% vaccini #HPV - infoitsalute : Regione, al via la doppia somministrazione di vaccini antinfluenzale e anti Covid | Liguria Business Journal - BJLiguria : Regione, al via la doppia somministrazione di vaccini antinfluenzale e anti Covid - -