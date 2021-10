Vaccini, cosa dice l’Ema su durata ed efficacia della terza dose (Di martedì 5 ottobre 2021) La terza dose del vaccino Covid potrebbe rivelarsi efficace per un periodo più lungo e fornire una protezione superiore rispetto a quella della seconda dose. È uno dei temi toccati da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Ema, durante un briefing con la stampa. terza dose Vaccini, evitare che la Ue viaggi in ordine sparso In generale, sulla terza dose di vaccino anti-Covid Pfizer e Moderna, autorizzata ieri dall’Ema per immunodepressi e over 18, si rischia che l’Ue viaggi in ordine sparso. “Siamo in dialogo con tutti gli Stati membri e sappiamo che almeno 10 hanno già deciso di dare le dosi booster. Anche noi riconosciamo che le raccomandazioni” ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) Ladel vaccino Covid potrebbe rivelarsi efficace per un periodo più lungo e fornire una protezione superiore rispetto a quellaseconda. È uno dei temi toccati da Marco Cavaleri, responsabilee Prodotti terapeutici per Covid-19 del, durante un briefing con la stampa., evitare che la Ue viaggi in ordine sparso In generale, sulladi vaccino anti-Covid Pfizer e Moderna, autorizzata ieri dalper immunodepressi e over 18, si rischia che l’Ue viaggi in ordine sparso. “Siamo in dialogo con tutti gli Stati membri e sappiamo che almeno 10 hanno già deciso di dare le dosi booster. Anche noi riconosciamo che le raccomandazioni” ...

