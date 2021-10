Vaccinato il 91% del personale scolastico | il Governo mette meno fondi per sostituire i docenti sospesi perché senza Green Pass

Advertising

orizzontescuola : Vaccinato il 91% del personale scolastico: il Governo mette meno fondi per sostituire i docenti sospesi perché senz… - sandrix02 : Bello essere sulla 91 verso Ple Cuoco con un autista che parla con una signora, a fianco a lui, non dietro la caten… - diegolo_91 : RT @Ruffino_Lorenzo: Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. Esempio: rispetto a un non vaccinato, un… - ProDocente : Report vaccino, il 91% di docenti e Ata è vaccinato. 90mila rimangono senza alcuna dose - orizzontescuola : Report vaccino, il 91% di docenti e Ata è vaccinato. 90mila rimangono senza alcuna dose -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinato 91%

Orizzonte Scuola

... l'indiano Covishield al 63,09% e per Lancet il russo Sputnik al% . Per avere un confronto: ... visto che il Green pass è una carta d'identità che distingue chi èda chi non lo è. Tant'è ...In Lombardia fanno meglio sono solo Brescia , al 90,9% di prima dose, Lecco al 92%, Monza al,72% ... Ma anche le Rsa che hannoi propri ospiti, le coop di assistenza domiciliare e l'...Reporting with @BobbyMarks42: The NBA and the NBPA have agreed to a reduction in pay of 1/91.6th of a player's salary for each game an unvaccinated player misses in their home mar ...Sono in 90mila i docenti e gli Ata non ancora vaccinati, come riferisce il nostro direttore Alessandro Giuliani, mentre i vaccinati nella scuola che hanno ultimato il ciclo sono il 91%, da quanto emer ...