USA | deficit commerciale agosto sale a 73 | 3 miliardi

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aumenta ilamericano. Nel mese dila bilanciaha mostrato un disavanzo di 73,3di dollari, in crescita rispetto al passivo di 70,3di luglio (dato rivisto da -70,1). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta superiore alle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 70,5di dollari. Le esportazioni sono salite a 213,7(+0,5%) e le importazioni sono aumentate a 287di dollari (+1,4%).

Aumenta il deficit commerciale americano. Nel mese di agosto la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 73,3 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo di 70,3 miliardi di luglio (dato ...Aumenta il deficit commerciale americano. Nel mese di agosto la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 73,3 miliardi di dollari, ...Il Bureau of Economic Analysis ha diffuso l'aggiornamento relativo la bilancia commerciale USA nel mese di agosto. Di seguito i dettagli.