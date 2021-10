Uomini e Donne news, Massimiliano Mollicone ha già una nuova fidanzata? La segnalazione (Di martedì 5 ottobre 2021) La rottura della coppia di Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è ancora fresca, eppure lui avrebbe già trovato un modo per consolarsi. Stando ad una segnalazione resa nota dalla blogger Deianira, Massimiliano sarebbe stato visto varie volte mano nella mano con una ragazza bionda. Che sia proprio questa nuova relazione il motivo della rottura con la Spoto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 03/10/2021, Tina cipollari umilia fortemente Gemma L’opinionista con uno scherzo mette in imbarazzo la dama che non si aspettava un simile gesto Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state le protagoniste della registrazione di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021) La rottura della coppia die Vanessa Spoto è ancora fresca, eppure lui avrebbe già trovato un modo per consolarsi. Stando ad unaresa nota dalla blogger Deianira,sarebbe stato visto varie volte mano nella mano con una ragazza bionda. Che sia proprio questarelazione il motivo della rottura con la Spoto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Anticipazionipuntata del 03/10/2021, Tina cipollari umilia fortemente Gemma L’opinionista con uno scherzo mette in imbarazzo la dama che non si aspettava un simile gesto Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state le protagoniste della registrazione die ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - AnnalisaAntas : RT @alessiomagno1: filtri d’amore quindi il “fanno l’amore dint ‘o tiano” significa che preparano il filtro per fare innamorare uomini e do… - dolcerimmel : RT @federicovizo87: Una donna non è libera di rifiutare un uomo perché rischia lo stupro o l’omicidio. È spaventoso. Fossi donna avrei paur… -