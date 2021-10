Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 5 10 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Allora, fondamentalmente è stata l’ennesimainutile diin cui non è successo un cacchio di rilevante e in cui abbiamo buttato un’ora della nostra vita appresso ai teatrini di Gemma Galgani, MA, io devo confessarlo, dure risate me le sono fatte. Mi ha fatto ridere Pierluigi super boomer che per sbaglio invia a Gemma il messaggio che voleva inviare alla figlia, messaggio in cui manifestava tutto il suo infinitotrituramentodicoglioni all’idea di dover uscire con la Galgani mi ha fatto pisciare Tina Cipollari che imitava poppe e portamento di Gemmona e ho riso pure nel prendere atto (io onestamente non lo ricordavo) che il nostro mozzarellaro Biagio Di Maro viene perculato da tutte, sminuito da tutte, scacciato da tutte, ma intanto il cavo orale da lui se lo sono fatto ispezionare tutte. Ho riso e gongolato per la ...