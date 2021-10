Uomini e Donne gossip, nuovo amore per Marco Cartasegna (ex di Soleil)? Lei è già famosa (Di martedì 5 ottobre 2021) Marco Cartasegna avrebbe un nuovo amore. Di certo si tratta di più di un flirt, visto che a quanto pare va avanti ormai dall’estate. La ragazza che è tornata a far battere il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne si chiama Carmela Generale ed è non solo una modella famosa, ma anche un volto noto del piccolo schermo. Vediamo insieme di chi si tratta! Tina Cipollari contro Ida Platano: “Sei un macigno” Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'opinionista si è scagliata pesantemente contro la dama del trono over Uomini e Donne, nuovo amore per ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021)avrebbe un. Di certo si tratta di più di un flirt, visto che a quanto pare va avanti ormai dall’estate. La ragazza che è tornata a far battere il cuore dell’ex tronista disi chiama Carmela Generale ed è non solo una modella, ma anche un volto noto del piccolo schermo. Vediamo insieme di chi si tratta! Tina Cipollari contro Ida Platano: “Sei un macigno” Nella puntata odierna di, l'opinionista si è scagliata pesantemente contro la dama del trono overper ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - schwartzstern_ : RT @federicovizo87: Una donna non è libera di rifiutare un uomo perché rischia lo stupro o l’omicidio. È spaventoso. Fossi donna avrei paur… - Mikele196610 : ….venite già segati, venite già castrati, siete morti di figa, ecc ecc ecc, …meno male che moltissime donne, si esp… -