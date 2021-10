Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4-10-2021: Marcello lascia Ida, ecco perché (Di martedì 5 ottobre 2021) É giunta al capolinea la storia – o per meglio dire la frequentazione – tra Marcello Messina e Ida Platano. A prendere la decisione è stato il cavaliere torinese e lo ha fatto nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, avvenuta domenica 4 ottobre 2021. Vediamo insieme cosa è successo e come l’ha presa la dama, che non è mai parsa davvero convinta dell’uomo. Nuovo amore per Marco Cartasegna (ex di Soleil)? Dopo un paio di anni da solo, l'ex tronista si sarebbe nuovamente fidanzato e la ragazza in questione è un volto noto della tv Uomini e Donne trono classico, nessun tronista prende il posto di Joele Milame Lunedì 4 ottobre ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021) É giunta al capolinea la storia – o per meglio dire la frequentazione – traMessina e Ida Platano. A prendere la decisione è stato il cavaliere torinese e lo ha fatto nel corso dell’ultimadel trono over di, avvenuta domenica 4 ottobre. Vediamo insieme cosa è successo e come l’ha presa la dama, che non è mai parsa davvero convinta dell’uomo. Nuovo amore per Marco Cartasegna (ex di Soleil)? Dopo un paio di anni da solo, l'ex tronista si sarebbe nuovamente fidanzato e la ragazza in questione è un volto noto della tvtrono classico, nessun tronista prende il posto di Joele Milame Lunedì 4 ottobre ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - franonesiste : RT @federicovizo87: Una donna non è libera di rifiutare un uomo perché rischia lo stupro o l’omicidio. È spaventoso. Fossi donna avrei paur… - WittyTV : Un pomeriggio 'impegnativo' per Gemma... Per scoprire cos'è successo oggi nella puntata di #UominieDonne, cliccate… -