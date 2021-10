Università, inchiesta su bandi “pilotati”: 24 professori indagati, c’è anche l’infettivologo Galli (Di martedì 5 ottobre 2021) Operazione in tutta Italia: l’indagine dei pm di Milano riguarda anche il numero chiuso. Compaiono anche i nomi di Andreoni (Sapienza di Roma) e Di Perri (Amedeo di Savoia a Torino) Leggi su lastampa (Di martedì 5 ottobre 2021) Operazione in tutta Italia: l’indagine dei pm di Milano riguardail numero chiuso. Compaionoi nomi di Andreoni (Sapienza di Roma) e Di Perri (Amedeo di Savoia a Torino)

Advertising

Agenzia_Ansa : Inchiesta nelle università, indagato anche l'infettivologo Massimo Galli. Per il Pm: 'Favorì le assunzioni di cand… - Dorian221190 : RT @perchetendenza: #Galli: Perché risulta indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere, turbativa d'asta e falso ideolog… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Inchiesta università: indagato anche Massimo Galli - ddojefrittur : RT @perchetendenza: #Galli: Perché risulta indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere, turbativa d'asta e falso ideolog… - Ruvido_QB : RT @perchetendenza: #Galli: Perché risulta indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere, turbativa d'asta e falso ideolog… -