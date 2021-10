Università del Salento: nuove scoperte archeologiche ad Aquinum Nel frusinate (Di martedì 5 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: nuove scoperte archeologiche dell’Università del Salento nella colonia romana di Aquinum, nel territorio comunale di Castrocielo in provincia di Frosinone. Nel corso della tredicesima campagna di scavi, diretta da Giuseppe Ceraudo e Veronica Ferrari del Dipartimento di Beni Culturali, sono stati aperti tre saggi di scavo nel settore a Nord del Balneum di Marcus Veccius (Terme Vecciane): ne sono emersi i resti dell’atrio di una grande domus con il pavimento in massetto cementizio e decorazione musiva a losanghe, di una monumentale sala dalla particolare forma circolare all’interno di un viridarium (giardino) di un’altra grande domus, e i resti perfettamente conservati di uno dei principali ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’deldell’delnella colonia romana di, nel territorio comunale di Castrocielo in provincia di Frosinone. Nel corso della tredicesima campagna di scavi, diretta da Giuseppe Ceraudo e Veronica Ferrari del Dipartimento di Beni Culturali, sono stati aperti tre saggi di scavo nel settore a Nord del Balneum di Marcus Veccius (Terme Vecciane): ne sono emersi i resti dell’atrio di una grande domus con il pavimento in massetto cementizio e decorazione musiva a losanghe, di una monumentale sala dalla particolare forma circolare all’interno di un viridarium (giardino) di un’altra grande domus, e i resti perfettamente conservati di uno dei principali ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Sta a noi utilizzare anche le disponibilità del Piano di ripartenza per dare maggior forza alle univer… - _Nico_Piro_ : #30settembre cominciamo con le fake news, che sono un trappola sempre più insidiosa quando si parla di #Afghanistan… - Agenzia_Ansa : 'Temo altri colpi di coda del virus Sars-CoV-2, prepariamoci a come organizzare e gestire uno scenario in cui aumen… - rtl1025 : ??? 'È una giornata storica per l'#Italia e per questo voglio dire un grande grazie a #GiorgioParisi. Credo di poter… - NovellaTeresa : @repubblica L'universita' italiana e' feudo del....... PD. -

Ultime Notizie dalla rete : Università del Nobel Fisica a Giorgio Parisi, al tedesco Hasselmann e al giapponese Manabe Nato a Roma nel 1948, laureato in fisica alla Sapienza Università di Roma, Parisi è stato ...- fisico - parisi - e - il - primo - italiano - nella - classifica - del - clarivate - citation - laureates -...

Leonardo Drone Contest: Polimi si aggiudica anche il 2°round Inoltre, il team del dottorando Lorenzo Gentilini dell' Università Alma Mater di Bologna , come lo scorso anno, è stato insignito del Premio Speciale della giuria per aver suscitato interesse con le ...

Samsung Innovation Camp: al via all'Università degli Studi di Trento la nuova edizione per promuovere il patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo Samsung Newsroom Italy Nato a Roma nel 1948, laureato in fisica alla Sapienzadi Roma, Parisi è stato ...- fisico - parisi - e - il - primo - italiano - nella - classifica -- clarivate - citation - laureates -...Inoltre, il teamdottorando Lorenzo Gentilini dell'Alma Mater di Bologna , come lo scorso anno, è stato insignitoPremio Speciale della giuria per aver suscitato interesse con le ...