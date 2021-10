UniCredit e Sace lanciano il Bond Food Mezzogiorno

(Di martedì 5 ottobre 2021) Prende il via il ‘”, il primo programma di emissione di minilanciato daper finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile e internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare. A inaugurare l’iniziativa sono otto imprese delche hanno emesso minia tasso variabile e di durata pari a 7 anni, sottoscritti da: Caffè Moak, Cantine Ermes, Gustibus Alimentari e Pastificio Di Martino le quali hanno beneficiato della garanzia, a cui si aggiungono Caseificio Palazzo e Gruppo Leone (Mangimi Leone, Almeda e Leone Group). In tutto le risorse complessive raccolte sono state pari a oltre 27 ...

... Massimo Tononi, Presidente Banco BPM, Niccolò Ubertalli, Head of Italy. Conclude la ... il presidenteRodolfo Errore e il presidente SIMEST Pasquale Salzano. Nella seconda giornata di ...19 le realtà che hanno aderito all'evento: main partner sono Banco Bpm, BlackRock, Bper Banca, Enel, Ferrovie dello Stato Italiane,, Simest,. Official Partner sono Barilla, Bcg, Edison,...