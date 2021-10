Una vita anticipazioni: Ildefonso punirà Camino per quello che ha detto Anabel? (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ stato davvero imbarazzante per tutti ascoltare le parole di Anabel che ha umiliato pubblicamente Ildefonso, parlando delle sue mutilazioni. Una confessione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole e che ha sconvolto il marito di Camino. Non se lo aspettava, e adesso quale sarà la sua reazione? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 6 ottobre 2021. Continua il successo della soap spagnola che ieri, in termini di ascolto, ha portato a casa uno dei migliori risultati di questo autunno, con un record stagionale. Il pubblico ama davvero moltissimo le vicende degli abitanti di Acacias 38 e con le nostre anticipazioni cerchiamo di raccontarvi proprio tutto quello che sta per accadere. Partiamo quindi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ stato davvero imbarazzante per tutti ascoltare le parole diche ha umiliato pubblicamente, parlando delle sue mutilazioni. Una confessione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole e che ha sconvolto il marito di. Non se lo aspettava, e adesso quale sarà la sua reazione? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 6 ottobre 2021. Continua il successo della soap spagnola che ieri, in termini di ascolto, ha portato a casa uno dei migliori risultati di questo autunno, con un record stagionale. Il pubblico ama davvero moltissimo le vicende degli abitanti di Acacias 38 e con le nostrecerchiamo di raccontarvi proprio tuttoche sta per accadere. Partiamo quindi ...

