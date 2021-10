Una Roma europea: Pellegrini e Abraham riconquistano la Nazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra molti alti e pochi bassi la Roma di Mourinho può vantare nel proprio organico profili di primissimo ordine: tra i giocatori che da inizio stagione si sono caricati sulle spalle la squadra ci sono Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham, il capitano e il nuovo bomber. Il primo è, per rendimento, il miglior centrocampista offensivo d’Europa: in questo momento il numero 7 giallorosso è uno dei giocatori più in forma di tutto il campionato e sarebbe una grande sorpresa se il ct azzurro Roberto Mancini, dopo averlo convocato, non trovasse per lui un ruolo da primo attore nelle partite di Nations League. Il secondo invece è stato da poco incluso da Gareth Southgate tra convocati dell’Inghilterra per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2022, contro Andorra (9 ottobre) e Ungheria (12 ottobre). La Roma ha festeggato il ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra molti alti e pochi bassi ladi Mourinho può vantare nel proprio organico profili di primissimo ordine: tra i giocatori che da inizio stagione si sono caricati sulle spalle la squadra ci sono Lorenzoe Tammy, il capitano e il nuovo bomber. Il primo è, per rendimento, il miglior centrocampista offensivo d’Europa: in questo momento il numero 7 giallorosso è uno dei giocatori più in forma di tutto il campionato e sarebbe una grande sorpresa se il ct azzurro Roberto Mancini, dopo averlo convocato, non trovasse per lui un ruolo da primo attore nelle partite di Nations League. Il secondo invece è stato da poco incluso da Gareth Southgate tra convocati dell’Inghilterra per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2022, contro Andorra (9 ottobre) e Ungheria (12 ottobre). Laha festeggato il ...

