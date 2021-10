Una famiglia mostruosa: Lillo, Massimo Ghini e Lucia Ocone nel trailer (Di martedì 5 ottobre 2021) Lillo, Massimo Ghini e Lucia Ocone nel trailer di Una famiglia mostruosa, surreale commedia diretta da Volfango De Biasi, dal 25 novembre al cinema. Lillo, Massimo Ghini e Lucia Ocone protagonisti del trailer di Una famiglia mostruosa, commedia di Volfango De Biasi in uscita nei cinema italiani il 25 novembre con 01 Distribution. Una produzione Italian International Film con Rai Cinema, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, Una famiglia mostruosa racconta la storia di Luna e Adalberto. Quando la coppia scopre di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021)neldi Una, surreale commedia diretta da Volfango De Biasi, dal 25 novembre al cinema.protagonisti deldi Una, commedia di Volfango De Biasi in uscita nei cinema italiani il 25 novembre con 01 Distribution. Una produzione Italian International Film con Rai Cinema, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, Unaracconta la storia di Luna e Adalberto. Quando la coppia scopre di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la ...

