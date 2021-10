Una carabiniera ha salvato una donna intenta a suicidarsi | “Subito dopo ci siamo abbracciate”

Advertising

BLturismo : RT @PalermoToday: Carabiniera salva dal suicidio una donna madre di tre figli - romatoday : Carabiniera salva dal suicidio una donna madre di tre figli - PalermoToday : Carabiniera salva dal suicidio una donna madre di tre figli - bisagnino : CARABINIERE SALVA UNA MAMMA DI TRE FIGLI CHE VOLEVA SUICIDARSI LANCIANDOSI NEL VUOTO DAL PONTE TIBETANO DI PERAROLO… - _DAGOSPIA_ : UNA CARABINIERA HA SALVATO UNA MAMMA DI TRE FIGLI CHE VOLEVA SUICIDARSI LANCIANDOSI NEL VUOTO...… -

Ultime Notizie dalla rete : Una carabiniera

Di Andre Giove - 05/10/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsAppha salvatodonna intenta a suicidarsi buttandosi da un ponte. L'episodio è avvenuto a Perarolo, in provincia di Belluno. Un carabiniere donna è diventata l'eroe del giorno. Il ...Urgente: c'donna che vuole buttarsi di sotto . Bisogna fare presto. Da Cortina parteprima pattuglia. A bordo un graduato esperto e un giovane carabiniere donna. I due, giunti sul posto, si ...Cristina Contento per "la Stampa" carabiniera salva madre che voleva suicidarsi dal ponte tibetano di perarolo 2 Ha parlato per oltre quattro ore con quella donna appesa al di là delle protezioni, in ...A giungere sul posto è stata una prima pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cortina d'Ampezzo: immediatamente si sono resi conto che la donna non era una escursionista in pericolo, ma che avev ...