Un posto al sole | Marina ritorna con Roberto

Le anticipazioni relative alla puntata del 5 ottobre rivelano che Marina sarà sempre più lontana da Fabrizio e si avvicinerà ad un altro uomo Marina e Roberto di nuovo vicini. Continua la messa in onda di Un posto al sole. La soap opera, prosegue con grande successo e anche nell'episodio di oggi sono previsti numerosi colpi di scena. Le anticipazioni ci rivelano che Fabrizio è ormai senza controllo, ed è caduto in un baratro. Il Rosato è diventato un pericolo per lui stesso e per gli altri ed ha bisogno di aiuto. Marina le sta provando tutte ma suo marito non sembra ascoltarla. Questo la porterà a riavvicinarsi a Roberto, con cui sembra aver ritrovato la sintonia di un tempo. Niko invece sta vivendo un momento molto delicato ed è in crisi.

