Un Posto al Sole, anticipazioni 6 ottobre: crisi tra Michele e Silvia

anticipazioni Un Posto al Sole puntata 6 ottobre. Michele e Silvia rischiano di entrare in crisi: cosa sta succedendo ad una delle coppie storiche della soap?

Michele e Silvia (via screenshot)

Le vicende legate all'aggressione di Susanna stanno per giungere a conclusione. Si attende di capire se la ragazza riuscirà a svegliarsi: il primo tentativo dei medici non è andato a buon fine. Intanto, la Polizia ha trovato in Pasquale il maggiore sospettato. La sua posizione, infatti, risulta davvero losca dopo il video trovato da Franco e la sua fuga.

Intanto, tra Marina e Fabrizio la tensione continua a salire. L'uomo è sempre più sommerso dalle dinamiche lavorative e ...

