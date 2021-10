Un fulmine manda in tilt la linea Roma-Napoli, via Formia. Bus sostitutivi nel tratto Casilina-Latina (Di martedì 5 ottobre 2021) La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 1,50 di questa notte sulla linea Roma-Napoli, via Formia (FL7) nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno (FL8) tra Roma Casilina e Nettuno, per danni provocati dal maltempo. Lo comunica Trenitalia in una nota. Durante il forte temporale un fulmine ha provocato l’incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti di circolazione dei treni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare la circolazione. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 ottobre 2021) La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 1,50 di questa notte sulla, via(FL7) nelfra, e sulla-Nettuno (FL8) trae Nettuno, per danni provocati dal maltempo. Lo comunica Trenitalia in una nota. Durante il forte temporale unha provocato l’incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti di circolazione dei treni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare la circolazione. ...

