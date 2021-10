Un altro agente di Scotland Yard è stato arrestato con l’accusa di stupro (Di martedì 5 ottobre 2021) Un altro duro colpo per Scotland Yard. Un altro poliziotto, David Carrick, è stato arrestato con la gravissima accusa di stupro. Si tratta del secondo caso nel giro di poco tempo: alla fine di settembre 2021, infatti, l’ex agente della polizia inglese Wayne Couzens è stato condannato all’ergastolo per aver rapito, violentato e ucciso Sarah Everard, ragazza di 33 anni londinese. L’agente Carrick, 46 anni, di Stevenage, nell’Hertfordshire, nella mattinata di lunedì 4 ottobre è apparso davanti alla Corte di St Albans con l’accusa di violenze nei confronti di una ragazza che, secondo quanto riportato dalla BBC, avrebbe conosciuto su Tinder. L’uomo è stato immediatamente sospeso dal ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 ottobre 2021) Unduro colpo per. Unpoliziotto, David Carrick, èarrecon la gravissima accusa di. Si tratta del secondo caso nel giro di poco tempo: alla fine di settembre 2021, infatti, l’exdella polizia inglese Wayne Couzens ècondannato all’ergastolo per aver rapito, violentato e ucciso Sarah Everard, ragazza di 33 anni londinese. L’Carrick, 46 anni, di Stevenage, nell’Hertfordshire, nella mattinata di lunedì 4 ottobre è apparso davanti alla Corte di St Albans condi violenze nei confronti di una ragazza che, secondo quanto riportato dalla BBC, avrebbe conosciuto su Tinder. L’uomo èimmediatamente sospeso dal ...

NicolaPorro : Fanno le vittime parlando di manganellate. Ma un agente ci rivela: 'Così ci hanno malmenato' ?? - Giusepp26551025 : RT @VittoriaCeretta: Non io che l'anno scorso in zona rossa in dm mi ritrovavo Alessandro Rosica che mi invitava a casa sua e flirtava comm… - VittoriaCeretta : Non io che l'anno scorso in zona rossa in dm mi ritrovavo Alessandro Rosica che mi invitava a casa sua e flirtava c… - agente_zeta : @EmaEuropeo @boni_castellane @paolo_gibilisco @GiorgiaMeloni Questo, anche se la punturina fosse acqua fresca e il… - Ilgoldenboy10 : @ShinjiVichingo Patrimonio di 100 milioni? In 3 anni non hanno avuto mezza offerte. Uno perché è un mediocre che og… -