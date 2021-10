Umberto Rianna | coach federale di Matteo Berrettini | ' Come lui nessuno | ma qui a Napoli la next gen azzurra non ha rivali'

(Di martedì 5 ottobre 2021), responsabile tecnico over 18 per la Federtennis, non si perde un punto della TennisCup by Arnone. E' uno deipiù considerati e qualificati al mondo, che da tempo segue ...

Advertising

anteprima24 : ** Tennis #Napoli Cup, Umberto Rianna e la super next gen azzurra da seguire ** -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Rianna

ilmessaggero.it

, responsabile tecnico over 18 per la Federtennis, non si perde un punto della Tennis Napoli Cup by Arnone. E' uno dei coach più considerati e qualificati al mondo, che da tempo segue ...... sia economicamente, sia con contributi tecnici (il coach itinerante) e logistici. Ha lavorato perché l'Italia, da periferia degradata, tornasse a essere centro del tennis ospitando ...Umberto Rianna, responsabile tecnico over 18 per la Federtennis, non si perde un punto della Tennis Napoli Cup by Arnone. E’ uno dei coach più considerati e qualificati al mondo, che ...Umberto Rianna, responsabile tecnico over 18 per la Federtennis, non si perde un punto della Tennis Napoli Cup by Arnone. E’ uno dei coach più considerati e qualificati al mondo, che ...