Treviso-Riga oggi in tv: orario e diretta streaming basket Champions League 2021/2022 (Di martedì 5 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Nutribullet Treviso basket-VEF Riga, sfida valida per la prima giornata del girone D della Champions League 2021/2022 di basket. Dopo la cavalcata trionfale della formazione veneta nei preliminari di poche settimane fa, la formazione di coach Menetti è pronta a dare tutto per cominciare al meglio l’avventura europea, dopo l’ottimo avvio anche in Serie A1. L’appuntamento al Palaverde è fissato per le ore 20:30 di martedì 5 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD oppure in streaming sul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramite ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere inNutribullet-VEF, sfida valida per la prima giornata del girone D delladi. Dopo la cavalcata trionfale della formazione veneta nei preliminari di poche settimane fa, la formazione di coach Menetti è pronta a dare tutto per cominciare al meglio l’avventura europea, dopo l’ottimo avvio anche in Serie A1. L’appuntamento al Palaverde è fissato per le ore 20:30 di martedì 5 ottobre, con la partita che sarà visibile intv su Rai Sport HD oppure insul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramite ...

