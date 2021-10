Treviso, maestra negazionista guarisce dal Covid: "Ho avuto paura, penso che farò il vaccino" (Di martedì 5 ottobre 2021) Sabrina Pittarello , la maestra no mask e no vax di Treviso nota alla cronaca aver sostenuto che 'il virus non esiste ed è tutto un complotto', è guarita dal Covid ed è stata dimessa dall'ospedale. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) Sabrina Pittarello , lano mask e no vax dinota alla cronaca aver sostenuto che 'il virus non esiste ed è tutto un complotto', è guarita daled è stata dimessa dall'ospedale. ...

